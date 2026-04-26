МИД РФ: Западные силовики могут быть причастны к подготовке банд Мали

Не исключено, что западные силовые структуры участвовали в подготовке бандформирований в Мали. Об этом сообщает российский МИД.
«В настоящее время продолжаются усилия по ликвидации бандформирований, в подготовке которых, по предварительной информации, могли принимать участие силовые структуры Запада», — говорится в сообщении.
Кроме этого, Кремль выражает серьезную обеспокоенность по поводу нападений террористов на территории Мали.
В дипведомстве проинформировали, что 25 апреля скоординированные вылазки вооруженной оппозиции произошли в Бамако и окрестных областях.
KP.RU ранее сообщал, что в субботу армия Мали ликвидировала как минимум 80 боевиков — тех, кто ранее атаковал расположение правительственных войск. В настоящее время малийские власти полностью контролируют ситуацию во всех регионах страны.