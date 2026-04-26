Алексей Миранчук забил гол со штрафного в матче MLS против «Торонто»

Для Миранчука это уже пятый гол в текущем сезоне. Всего он провёл девять матчей. «Атланта» прервала свою безвыигрышную серию, длившуюся пять встреч, и с семью очками поднялась на 12-е место на Востоке. «Торонто» с 13 баллами идёт шестым.