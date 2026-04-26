Хоккеист «Каролины» Никишин получил травму после силового приема

ОТТАВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российский защитник «Каролины» Александр Никишин не смог продолжить четвертый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы».
Никишин получил повреждение во втором периоде после того, как попал под силовой прием защитника «Оттавы» Тайлера Клевена. Россиянин поднялся со льда, но смог покинуть площадку только с помощью партнеров.
Никишину 24 года, он играет за «Каролину» с 2025 года. В минувшем регулярном чемпионате хоккеист набрал 33 очка (11 заброшенных шайб + 22 голевых паса) в 81 матче.
