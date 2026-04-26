Аэропорт Нижний Новгород закрыли для приёма и отправки самолётов 25 апреля

План «Ковёр» действует в международном аэропорту Чкалов с 22:11 25 апреля.
Об ограничениях для обеспечения безопасности полётов объявила Росавиация. Одновременно закрыли для приёма и отправки воздушных судов аэропорты Ярославля, Череповца и столичное Внуково.
Нижегородская воздушная гавань перешла на усиленный режим работы всех наземных служб. На 0:08 26 апреля аэропорт остаётся закрытым, задержаны два рейса из его регулярного расписания.
Пользователи также сообщают об ограничениях мобильной связи в Нижнем Новгороде.
Как сообщалось ранее, 11 вражеских БПЛА сбили над Кстовской промзоной в ночь на 23 апреля, потушили возгорания объектов на территории одного из предприятий, пострадавших не было.