Кожевникова рассказала об отношении к Гогунскому после его высказываний

Актриса Мария Кожевникова рассказала о своем отношении к коллеге Виталию Гогунскому после его скандальных высказываний о женщинах.
Артистка ответила на вопрос подписчицы в соцсети о том, как она может дружить с актером с таким сложным характером. Знаменитость заявила, что считает Гогунского хорошим человеком и другом, но, как и у любого человека, у него есть свои недостатки.
— У него прекрасный характер, он отличный партнер! А вот с формулировкой своих мыслей есть проблемка, — написала Кожевникова в комментариях в соцсети.
Актриса Настасья Самбурская, исполнившая роль Кристины Соколовской в сериале «Универ», ранее рассказала о работе с коллегой Виталием Гогунским. Она призналась, что ей не нравилось сниматься с ним: по ее словам, актер слишком многое позволял себе на площадке.
Ранее Гогунский заявил, что женщин «нужно изолировать от семьи в период менструации». «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему артист придерживается такой точки зрения в отношении женщин.