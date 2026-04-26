Травматолог перечислила признаки перелома позвоночника, которые легко пропустить

Компрессионный перелом позвоночника после падения или удара можно не заметить, однако, состояние требует обязательно наблюдения врача. Как заподозрить у себя или ребенка перелом, сообщила aif.ru врач-травматолог Анастасия Данилова.
Нужно знать три главных признака. Первое — это прерывание дыхания, невозможность сделать вдох или выдох. Второе — если в течение трех дней болит именно в области позвоночника, а не мышцы. Третий сигнал — онемение ног, проблемы с мочеиспусканием или дефекацией, — перечислила медик.
По словам врача, легкие травмы вылечат покой и корсет. Но иногда нужна операция. Если ее не провести, формируются горб, нарушение осанки и постоянная боль.
KP.RU предупредил, что слишком интенсивные тренировки повышают риск травмы позвоночника. Выдержать воздействие силовых тренировок на позвоночник помогает поясничный корсет, однако риск травмы растет при внешнем давлении. Так опасны приседания со штангой, мертвая тяга, становая тяга, а также жим ногами в тренажере и прыжки на платформу.