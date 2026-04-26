Семь человек погибли, 20 пострадали в теракте на Панамериканском шоссе Колумбии

Взрыв на Панамериканском шоссе в колумбийском департаменте Каука унес жизни как минимум семи человек. Еще более 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман.
«…Это неизбирательная атака против гражданского населения, которая, по предварительным данным, привела к гибели семи мирных жителей и более чем 20 тяжело раненым», — написал Гусман в соцсети X.
Глава департамента назвал инцидент трагедией и констатировал «эскалацию терроризма» в регионе.
По словам главы региона, для устранения последствий атаки задействованы все доступные ресурсы. Силовики продолжают оперативные действия на месте.
Гусман также сообщил о новых проявлениях насилия за последние часы в муниципалитетах Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда.
