Две тысячи израильтян вышли на протесты против правительства Нетаньяху

Израильтяне вышли на антиправительственные акции в субботу 25 апреля. Митинги прошли в разных городах, демонстранты выступали против политики главы правительства Биньямина Нетаньяху.
В Тель-Авиве в антиправительственном митинге участвовали порядка 2000 человек, информирует издание Haaretz. При этом около 250 человек прошли маршем от здания посольства Венгрии, приветствуя победу на парламентских выборах в этой стране лидера местной оппозиции Петера Мадьяра над Виктором Орбаном.
Протесты прошли также в Хайфе, Иерусалиме, Беэр-Шеве и других городах.
Напомним, в центре Тель-Авива в субботу 18 апреля прошел многотысячный митинг против политики правительства Биньямина Нетаньяху. Среди главных требований митингующих — прекращение вооруженной конфронтации в регионе, защита демократических ценностей и проведение досрочных выборов.
Тем временем прокуратура Стамбула завершила подготовку обвинительного акта в отношении Биньямина Нетаньяху и еще 34 высокопоставленных израильских чиновников. Сторона обвинения требует для них пожизненного заключения и астрономических тюремных сроков — до 4596 лет каждому.
