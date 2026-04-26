Две тысячи израильтян вышли на протесты против правительства Нетаньяху

Митинги прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других городах.

Источник: Комсомольская правда

Израильтяне вышли на антиправительственные акции в субботу 25 апреля. Митинги прошли в разных городах, демонстранты выступали против политики главы правительства Биньямина Нетаньяху.

В Тель-Авиве в антиправительственном митинге участвовали порядка 2000 человек, информирует издание Haaretz. При этом около 250 человек прошли маршем от здания посольства Венгрии, приветствуя победу на парламентских выборах в этой стране лидера местной оппозиции Петера Мадьяра над Виктором Орбаном.

Протесты прошли также в Хайфе, Иерусалиме, Беэр-Шеве и других городах.

Напомним, в центре Тель-Авива в субботу 18 апреля прошел многотысячный митинг против политики правительства Биньямина Нетаньяху. Среди главных требований митингующих — прекращение вооруженной конфронтации в регионе, защита демократических ценностей и проведение досрочных выборов.

Тем временем прокуратура Стамбула завершила подготовку обвинительного акта в отношении Биньямина Нетаньяху и еще 34 высокопоставленных израильских чиновников. Сторона обвинения требует для них пожизненного заключения и астрономических тюремных сроков — до 4596 лет каждому.

Почему Израиль клеймят власти Испании, Франции и ЮАР, читайте здесь на KP.RU.

Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше