«Каролина» стала первой командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НХЛ

В первом раунде она оказалась сильнее «Оттавы».

ОТТАВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Каролина» победила «Оттаву» со счетом 4:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Тейлор Холл (36-я минута), Логан Стэнковен (50) и Себастьян Ахо (58, 59). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (38) и Дилан Козенс (59). Российский защитник «Каролины» Александр Никишин во втором периоде попал под силовой прием и не смог продолжить встречу.

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Каролины». Соперник клуба по второму раунду определится позднее.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала первой в Столичном дивизионе, «Оттава» финишировала пятой в Атлантическом дивизионе.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.