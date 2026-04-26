«Каролина» стала первой командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НХЛ

ОТТАВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Каролина» победила «Оттаву» со счетом 4:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В составе победителей шайбы забросили Тейлор Холл (36-я минута), Логан Стэнковен (50) и Себастьян Ахо (58, 59). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (38) и Дилан Козенс (59). Российский защитник «Каролины» Александр Никишин во втором периоде попал под силовой прием и не смог продолжить встречу.
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Каролины». Соперник клуба по второму раунду определится позднее.
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала первой в Столичном дивизионе, «Оттава» финишировала пятой в Атлантическом дивизионе.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.