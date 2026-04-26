26 апреля в календаре: Православный женский день и День открытия дачного сезона

Лягушка с голосом — сей овес. Если везде распустились золотисто-желтые первоцветы — значит, придут по-настоящему теплые дни. Кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней. Если на Фомаиду дуб распустился — к хорошему, теплому лету, а коли и желудей на нем много осталось — к богатому урожаю и к холодной зиме. На лугах, на лесных полянах и среди кустов распустились золотисто-желтые колокольчики первоцвета — наступят первые теплые дни. Если атмосферное давление в течение одного-двух дней то возрастает, то падает, клев рыбы ухудшается или совсем прекращается. В новолуние клев улучшается. В полнолуние весной рыба берет насадки преимущественно на утренней заре. Лучшие уловы окуня и щуки при новолунии и минимальной фазе луны, а худшие — при полумесяце. На Фомаиду зеленеет малина.