26 апреля в календаре: Православный женский день и День открытия дачного сезона

Какой сегодня праздник.
День открытия дачного сезона День жён-мироносиц, Православный женский день День «Обними друга» Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе Международный день варки картофеля День массажиста День вылазок в параллельные миры День снайпера Праздник незнакомых людей День «Вспомни свой первый поцелуй» Всемирный день пилотов Международный день поисково-спасательных собак Международный день фламинго День сметчика День реабилитации кубанского казачества День родного языка в Республике Татарстан Международный день интеллектуальной собственности Всемирный день породнённых городов День памяти жертв радиационных аварий и катастроф День нотариата День шкалы Рихтера День национального героя в Республике Марий Эл Всемирный день пинхол-фотографий День памяти священномученика Артемона Лаодикийского День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской.
Именины.
Георгий, Дмитрий, Марфа.
Фомаида Медуница.
В этот день отмечается память мученицы Фомаиды Египетской, отдавшей жизнь за веру в 476 году. Этой святой полагается молиться от блудной страсти. Причиной такого обычая послужило повествование о жизни Фомаиды и тех чудесах, которые свершались у ее гроба.
На Фомаиду люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов. Удивительно, но в народе верили, что этот душистый цветок пчелы облетают за семь верст.
По легенде, Бог однажды дал пчеле задание узнать, какие цветы дают больше всего меда. Пчела облетела всю землю, и больше всего ей понравились медуница, черемуха и дятлина. Но она испугалась, что Бог отнимет у нее эти цветы, поэтому скрыла свое мнение о них. Однако Бог узнал об этом, разгневался и запретил пчеле собирать мед с трех медоносов. С тех пор пчела, боясь наказания, облетает медуницу стороной.
На Руси было принято, чтобы за медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, не признал в ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый шерстью наружу.
Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Особенно вкусными по весне были щи по-монастырски, в которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и масло.
События.
1607 год — в Америку прибыли первые английские поселенцы.
1658 год — главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую.
1795 год — к России присоединилась Курляндия.
1792 год — день рождения революционного гимна «Марсельеза».
1921 год — в Англии вышел на дежурство первый полицейский патруль на мотоцикле.
1966 год — произошло землетрясение в Ташкенте.
1986 год — на Чернобыльской АЭС произошла самая крупная техногенная катастрофа.
1991 год — в Риге состоялся первый Международный фестиваль сатиры и юмора «Море смеха-91» (18+).
1991 год — в СССР принят Закон «О реабилитации репрессированных народов».
1994 год — обнаружена последняя фундаментальная частица t-кварк.
1997 год — в России учрежден орден «За милосердие и исцеление».
1999 год — компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.
2000 год — сборная Андорры по футболу добилась первой в своей истории победы.
2002 год — массовое убийство в гимназии Гутенберг в немецком Эрфурте, 17 погибших.
2003 год — после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.
2015 год — президентские выборы в Казахстане: находящийся у власти с 1991 года Нурсултан Назарбаев набрал 97,75% голосов.
2022 год — массовое убийство в Вешкайме, погибли 5 человек, включая 2 детей.
В этот день родились.
Марк Аврелий (121 — 180 г.), римский император (161−180), философ.
Мария Медичи (1575 — 1642 г.), королева Франции (1600−1614), супруга Генриха IV, мать Людовика XIII.
Эмма Гамильтон (1765 — 1815 г.), возлюбленная британского адмирала Нельсона.
Григорий Данилевский (1829 — 1890 г.), русский писатель и публицист.
Эрик Кэмпбелл (1879 — 1917 г.), британский комедийный актер.
Габдулла Тукай (1886 — 1913 г.), татарский поэт, литературный критик, публицист и переводчик.
Людвиг Витгенштейн (1889 — 1951 г.), австрийский философ и логик, представитель аналитической философии.
Ольга Чехова (1897 — 1980 г.), немецкая актриса.
Жан Виго (1905 — 1934 г.), французский кинорежиссер.
Фанни Бланкерс-Кун (1918 — 2004 г.), нидерландская легкоатлетка, четырехкратная олимпийская чемпионка.
Владислав Дворжецкий (1939 — 1978 г.), советский актер театра и кино.
Святослав Бэлза (1942 — 2014 г.), российский музыковед и литературовед, публицист, телеведущий, Народный артист России.
Джет Ли (1963 г.), китайский и сингапурский киноактёр, мастер ушу.
Мелания Трамп (1970 г.), американская фотомодель и дизайнер, супруга 45-го президента США Дональда Трампа.
Николай Луганский (1972 г.), российский пианист, педагог, Народный артист России.
Народные приметы.
Лягушка с голосом — сей овес. Если везде распустились золотисто-желтые первоцветы — значит, придут по-настоящему теплые дни. Кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней. Если на Фомаиду дуб распустился — к хорошему, теплому лету, а коли и желудей на нем много осталось — к богатому урожаю и к холодной зиме. На лугах, на лесных полянах и среди кустов распустились золотисто-желтые колокольчики первоцвета — наступят первые теплые дни. Если атмосферное давление в течение одного-двух дней то возрастает, то падает, клев рыбы ухудшается или совсем прекращается. В новолуние клев улучшается. В полнолуние весной рыба берет насадки преимущественно на утренней заре. Лучшие уловы окуня и щуки при новолунии и минимальной фазе луны, а худшие — при полумесяце. На Фомаиду зеленеет малина.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
