Православный женский день: Как верующие отмечают День жён-мироносиц и кому молятся 26 апреля

Главная молитва обращена ко всем святым жёнам-мироносицам сразу. В ней верующие просят о помощи в семейных делах, о крепости веры, о здравии детей и близких. Женщины особенно часто читают эту молитву, когда нуждаются в поддержке и утешении, — святые жёны понимают женские скорби и радости как никто другой: «О, святы́я и всехва́льныя учени́цы Христо́вы, Боголюби́выя Ма́рфо и Мари́е! Умоли́те возлю́бленнаго ва́ми и вас возлюби́вшаго Сладча́йшаго Иису́са, Его́же вы испове́дали есте́, Христа́, Сы́на Бо́жия, да даст и нам, гре́шным, грехо́в оставле́ние, в ве́ре пра́вой нелицеме́рное и тве́рдое стоя́ние. Всели́те в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, смире́ннаго на Бо́га упова́ния, терпе́ния и к бли́жним милосе́рдия. Изба́вите нас моли́твами ва́шими от искуше́ний жите́йских, бед и напа́стей, да, ти́хое и ми́рное житие́ пожи́вше зде, с по́мыслы непоро́чными и се́рдцем чи́стым, с дерзнове́нием ве́ры и упова́ния предста́нем на о́ный Стра́шный Суд и, до́брый отве́т на нем возда́вше, ра́дости ве́чныя в Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся. Ами́нь».