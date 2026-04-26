В Советске мужчина зарезал случайную знакомую, заподозрив её в краже

Прокурор города Советска направил в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, вечером 9 января 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на улице 9 января в Советске, заподозрил случайную знакомую в краже. Мужчина нанёс женщине не менее двух ударов ножом в область шеи, а также избил её руками и ногами.