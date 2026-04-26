Эксперт Батанов: немецкий робот отключился через несколько часов в Чернобыле

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Роботизированный комплекс немецкого производства был в рабочем состоянии только несколько часов в грязной зоне Чернобыльской АЭС, после чего отключился. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник — главный конструктор Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники (СКТБ ПР), кандидат технических наук, ликвидатор Чернобыльской катастрофы Александр Батанов.
«Я их (немецких роботов — прим. ТАСС) смотрел еще в первый приезд [в зону аварии на ЧАЭС], и конструкция мне не понравилась именно для этой задачи. Не потому, что “немцы плохо сделали”. Нет. Просто эти машины не проектировались под такие условия эксплуатации. Один немецкий робот, насколько я помню, проработал в очень грязной зоне несколько часов и вырубился», — сказал он.
По его словам, на следующее утро роботизированный комплекс включился, поехал и «уткнулся в стену».
«Второй, [принимающий участие в ликвидации катастрофы на ЧАЭС] немецкий робот, нашел очень ограниченное применение из-за небольшой длины кабеля и неудачной конструкции катушки кабелеукладчика», — отметил Батанов.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.
