Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталия Милонова обматерили на вручении премии «Шансон года»

Депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года». В его адрес нецензурно высказался один из зрителей, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в субботу, 25 апреля, когда парламентария пригласили на сцену. Он стал цитировать песню Михаила Шуфутинского «Еврейский портной» и попытался обратиться к публике. В этот момент кто-то из зрителей громко его послал.

Депутат прервал выступление и покинул сцену. Пока он не прокомментировал случившееся.

Виталий Милонов рассказал, как относится к обсуждению своих инициатив в интернете. Он также вспомнил свой опыт работы в Законодательном собрании Петербурга. По его словам, это были лучшие годы его политической жизни.

Ранее депутат назвал телеведущую Викторию Боню «дубайской эскортницей». Он призвал ее вернуться из Монако, где она живет вместе с дочерью, обратно в Россию.

До этого блогер выступила с резкой критикой в адрес Милонова. Она публично подвергла сомнению его компетентность, поставив под вопрос целесообразность его пребывания на столь высоком посту.

