За полгода ночную диспансеризацию в Калининграде прошли 1 200 человек

улице Адмирала Егорова, 2 принимала пациентов с вечера и до полуночи. Комплексное обследование прошли 182 человека — их принимали без привязки к месту жительства. В холле звучала классическая музыка для создания комфортной атмосферы.
За полтора-два часа посетители могли измерить внутриглазное давление, сдать кровь, пройти возрастные онкоскрининги, ЭКГ и флюорографию, получить консультацию гинеколога и терапевта. По итогам определяли группу здоровья и при необходимости направляли к узким специалистам.
Главврач Игорь Банников рассказал, что к акции готовились заранее: привлекли больше администраторов и медсестёр, число работающих аппаратов ЭКГ увеличили с двух до четырёх. Посетители благодарили за возможность проверить здоровье после работы — например, мужчина привёз маму-инвалида на коляске, и её приняли без очереди. Тем, кто прошёл диспансеризацию, предлагали посетить спелеокомнату для восстановления сил.
В будущем планируют заранее готовить направления на анализы для тех, кто запишется заранее, и украшать холл шариками. За полгода ночную диспансеризацию в регионе уже прошли около 1 200 человек. Министр здравоохранения Сергей Дмитриев отметил, что проект востребован, и его совершенствуют с каждым разом. Проект инициировала поликлиника Гурьевской ЦРБ, а затем акции прошли в больницах № 4 и № 3. Профилактический осмотр можно пройти и бесплатно в будни с 8 до 20 и в субботу с 9 до 14 в любой поликлинике Калининграда, независимо от прикрепления, а также в медучреждениях области и ФАПах.