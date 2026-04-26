США перенаправили 37 судов с 13 апреля в рамках морской блокады Ирана

Американские военные перенаправили уже 37 судов, которые пытались войти в иранские порты или выйти из них. Такую цифру называет центральное командование Пентагона (CENTCOM).
«37 судов было перенаправлено с начала блокады», — сказано в релизе, опубликованном в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что с 13 апреля в условиях продолжающейся морской блокады Ирана американские военные вынудили 31 корабль вернуться в порт отправления.
Накануне в Иране заявили, что США ищут способ выйти из конфликта, сохранив лицо.