Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США перенаправили 37 судов с 13 апреля в рамках морской блокады Ирана

США блокируют иранские порты, перенаправляя суда, которые пытаются в них войти или выйти.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные перенаправили уже 37 судов, которые пытались войти в иранские порты или выйти из них. Такую цифру называет центральное командование Пентагона (CENTCOM).

«37 судов было перенаправлено с начала блокады», — сказано в релизе, опубликованном в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что с 13 апреля в условиях продолжающейся морской блокады Ирана американские военные вынудили 31 корабль вернуться в порт отправления.

Тем временем отставной офицер Пентагона Дэвид Пайн сделал прогноз, что если США в рамках блокады иранских портов начнут перехватывать корабли КНР, РФ, Индии и Пакистана, конфликт выйдет далеко за рамки Ближнего Востока.

Как США оказались в ловушке из-за устроенной ими же морской блокады Ирана, читайте здесь на KP.RU.

Накануне в Иране заявили, что США ищут способ выйти из конфликта, сохранив лицо.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше