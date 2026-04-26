Ракета-носитель с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» стартовала с Байконура

По программе 95-й миссии снабжения Международной космической станции «Прогресс» доставит около 2,5 тонн грузов, среди них 700 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы МКС. Кроме того, корабль доставит к МКС 1 348 кг сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции, в том числе новый скафандр «Орлан-МКС» № 8.