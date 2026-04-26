Иран назвал условие, при котором переговоры с США невозможны

Пезешкиан: Иран не будет участвовать в переговорах при давлении или угрозах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не присоединится к мирным переговорам в условиях давления, угроз или блокады Ормузского пролива. Об этом иранский глава рассказал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, его слова передает Press TV.

«Иран не вступит в переговоры под давлением, угрозами или блокадой», — говорится в сообщении Press TV.

Иранский президент также заявил, что Соединенным Штатам для восстановления диалога необходимо убрать все помехи, включая блокаду пролива.

Ранее стало известно, что прямые переговоры США и Ирана назначены на 27 апреля в Исламабаде. Однако позднее президент США Дональд Трамп отметил поездку спецпосланников США в Исламабад для участия в переговорах с Ираном.

При этом ранее Тегеран намекал на бесполезность переговоров с США.

