Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» стартовала с Байконура

22 марта грузовой «Прогресс МС‑33» стартовал с Байконура, но не смог в тот же день состыковаться с МКС, поскольку одна из антенн корабля не раскрылась. Стыковка состоялась лишь спустя два дня, 24 марта, в ручном режиме. В Центре управления полетами уточнили, что ситуация штатная, ручная стыковка была многократно отработана на тренажерах и не представляет риска для экипажа МКС.