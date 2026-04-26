Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» стартовала с Байконура

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-34» стартовал с Байконура на ракете-носителе «Союз-2.1а», сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Ракета была установлена на стартовом комплексе 24 апреля.
«Прогресс МС-34» доставит на Международную космическую станцию (МКС) более 2,5 т грузов, включая топливо, продукты, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород.
В числе грузов находится и новый скафандр «Орлан МКС» № 8 и оборудование для экспериментов:
«Виртуал» с помощью VR-очков и приборов, отслеживающих реакции организма, позволит исследовать, как невесомость влияет на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве;
«Нейроиммунитет» для изучения воздействие стресса на иммунитет и нервную систему;
«Коррекция» для исследования проблемы потери массы костной ткани во время космического полета;
«Биодеградация» для проверки, как микроорганизмы влияют на материалы внутри МКС;
«Сепарация» для усовершенствования методов очистки и повторного использования воды.
22 марта грузовой «Прогресс МС‑33» стартовал с Байконура, но не смог в тот же день состыковаться с МКС, поскольку одна из антенн корабля не раскрылась. Стыковка состоялась лишь спустя два дня, 24 марта, в ручном режиме. В Центре управления полетами уточнили, что ситуация штатная, ручная стыковка была многократно отработана на тренажерах и не представляет риска для экипажа МКС.
Предыдущий корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС и разрушился в плотных слоях атмосферы 21 апреля. Его обломки упали в Тихий океан.
