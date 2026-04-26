Глава Рособрнадзора: часть домашнего задания теряет смысл, так как его решает ИИ

Это большой вызов для системы не только школьного, но и высшего образования по нескольким направлениям, заявил Анзор Музаев.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Если домашнее задание без проблем выполняется искусственным интеллектом, то никакой ценности в нем нет. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если то, что задается учителем успешно решается искусственным интеллектом, то, я как родитель говорю, смысла в этом задании нет. Будет единственный смысл, если учитель попытается вывести ученика на чистую воду: сам делал или нет», — сказал Музаев.

Он уточнил, что это не касается гуманитарных заданий, где нужно выучить стихотворение или пересказать текст, — там ИИ не заменит ученика. «Но если это те задания, которые нейросеть просто прорешает за ребенка, это большой вызов для системы не только школьного, но уже и высшего образования по ряду направлений. Здесь нужны серьезные решения», — подчеркнул глава Рособрнадзора.