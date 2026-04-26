Грузовой корабль Прогресс МС-34 стартовал к МКС

Грузовой корабль стартовал к Международной космической станции в ночь на воскресенье 26 апреля. Об этом информирует пресс-служба госкорпорации Роскосмос.
«Грузовой корабль “Прогресс МС-34” отправился к МКС», — сказано в релизе.
Уточняется, что старт произошёл с космодрома Байконур в 01.22 по московскому времени. Желающие могли наблюдать, как стартует корабль, в прямом эфире. Роскосмос вёл трансляцию этой процедуры в мессенджере МАХ.
Планируется, что стыковка грузовика с МКС произойдёт 28 апреля в 03:01 по московскому времени, уточнили в ведомстве.
Среди более чем 2,5 тонн груза, который «Прогресс МС-34» доставит на станцию, — топливо, продовольствие, питьевая вода, санитарно-гигиенические средства, кислород для атмосферы МКС, аппаратура и расходные материалы для экспериментов.
Накануне Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) провели запуск ракеты «Ангара-1.2» с космическими аппаратами с космодрома Плесецк.