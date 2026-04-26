Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракета «Союз-2.1а» отправила грузовик «Прогресс МС-34» к МКС

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ракета «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-34», который летит к Международной космической станции, трансляцию запуска ведет «Роскосмос».

Источник: © РИА Новости

Ракета стартовала в 1.22 мск. Полет продлится более двух суток, за это время «Прогресс» сделает 33 оборота вокруг Земли. Стыковка к МКС намечена на 3.01 мск 28 апреля.

Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри станции, а также новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» № 8.

Корабль везет оборудование и расходные материалы для научных экспериментов по изучению реакции организма на невесомость, воздействия стресса на иммунитет и нервную систему, потери костной массы во время космического полета, влияния микроорганизмов на материалы, совершенствованию методов регенерации воды.

Это был восьмой российский космический пуск в этом году, третий с Байконура и второй с отремонтированной стартовой площадки, которая была повреждена после пуска ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» 27 ноября прошлого года.