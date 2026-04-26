Ракета «Союз-2.1а» отправила грузовик «Прогресс МС-34» к МКС

Ракета стартовала в 1.22 мск. Полет продлится более двух суток, за это время «Прогресс» сделает 33 оборота вокруг Земли. Стыковка к МКС намечена на 3.01 мск 28 апреля.
Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри станции, а также новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» № 8.
Корабль везет оборудование и расходные материалы для научных экспериментов по изучению реакции организма на невесомость, воздействия стресса на иммунитет и нервную систему, потери костной массы во время космического полета, влияния микроорганизмов на материалы, совершенствованию методов регенерации воды.
Это был восьмой российский космический пуск в этом году, третий с Байконура и второй с отремонтированной стартовой площадки, которая была повреждена после пуска ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» 27 ноября прошлого года.