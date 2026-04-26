«Переломный момент»: в МАГАТЭ перечислили отдаленные последствия аварии на Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ назвало аварию на ЧАЭС переломным моментом для безопасности мира.

Источник: Комсомольская правда

Катастрофа на Чернобыльской АЭС сильно подорвала веру общества в атомную энергетику. Кроме этого, она заставила усиленно следить за программами ее развития. Об этом рассказал источник в МАГАТЭ для РИА Новости.

«Она также стала переломным моментом, продемонстрировавшим необходимость международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности», — сказано в сообщении.

К числу самых долговременных последствий относится создание международных юридически обязывающих документов. В 1986 году при содействии МАГАТЭ приняли конвенции об оповещении и помощи при ядерных авариях, а в 1994 году Конвенция о ядерной безопасности ввела механизмы взаимных экспертиз и ответственности между странами.

Тем временем в МИД РФ посоветовали ЕС заняться ремонтом саркофага Чернобыльской АЭС вместо разработки новых антироссийских санкций. KP.RU в свою очередь напомнил, что массовых мутаций животных в зоне отчуждения нет.

