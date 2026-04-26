«Переломный момент»: в МАГАТЭ перечислили отдаленные последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Катастрофа на Чернобыльской АЭС сильно подорвала веру общества в атомную энергетику. Кроме этого, она заставила усиленно следить за программами ее развития. Об этом рассказал источник в МАГАТЭ для РИА Новости.
«Она также стала переломным моментом, продемонстрировавшим необходимость международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности», — сказано в сообщении.
К числу самых долговременных последствий относится создание международных юридически обязывающих документов. В 1986 году при содействии МАГАТЭ приняли конвенции об оповещении и помощи при ядерных авариях, а в 1994 году Конвенция о ядерной безопасности ввела механизмы взаимных экспертиз и ответственности между странами.