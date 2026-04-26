Знакомство с девушкой обернулось для хабаровчанина потерей более 5 млн рублей

38-летний мужчина завязал переписку с некой Полиной на одном сайте. Собеседница убедила его «стать инвестором» и получать «легкие деньги». Горожанин поддался: сначала перевел 1 млн 500 тысяч личных накоплений, потом «инвесторы» убедили его оформить несколько крупных кредитов на 3 млн 660 тысяч. Когда кредитная история не позволила потерпевшему брать новые займы, «брокеры» и Полина прекратили с ним всякие контакты. Возбуждено уголовное дело.