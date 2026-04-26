Акции производителей оружия в США падают: вот причина

FT: Акции ВПК США падают из-за неопределённости по военному бюджету.

Источник: Комсомольская правда

Производители оружия в США столкнулись с падением своих акций. Издание Financial Times связывает это с неопределённостью по военному бюджету.

Сообщается, что акции упали в среднем на 10−14%. В частности, инвесторы продают акции оборонных компаний Lockheed Martin, Rheinmetall и Saab, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует увеличить долю военных расходов в бюджете страны. Американские аналитики прогнозируют, что это вызовет сопротивление даже среди однопартийцев американского лидера.

Тем временем Трамп заявил, что ВПК США начал наращивать темпы производства оружия.

В то же время США хотят привлечь предприятия автопрома к производству военной техники и вооружений. Подробнее о том, почему Вашингтон намерен вернуться к практике времён Второй мировой войны, читайте здесь на KP.RU.

