Акции производителей оружия в США падают: вот причина

Производители оружия в США столкнулись с падением своих акций. Издание Financial Times связывает это с неопределённостью по военному бюджету.
Сообщается, что акции упали в среднем на 10−14%. В частности, инвесторы продают акции оборонных компаний Lockheed Martin, Rheinmetall и Saab, сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует увеличить долю военных расходов в бюджете страны. Американские аналитики прогнозируют, что это вызовет сопротивление даже среди однопартийцев американского лидера.
Тем временем Трамп заявил, что ВПК США начал наращивать темпы производства оружия.
В то же время США хотят привлечь предприятия автопрома к производству военной техники и вооружений.