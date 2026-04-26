В РФ вступил в силу новый закон для раненых бойцов СВО: он коснулся трудоустройства

Раненые в ходе СВО бойцы получили право на трудоустройство в учреждения уголовно-исполнительной системы ФСИН России.
Федеральный закон вступил в силу 26 апреля. Ранее он был подписан президентом Владимиром Путиным.
В соответствии с документом, расширен круг лиц, которые могут работать в УИС. Теперь в него входят сотрудники, признанные комиссией негодными к службе по здоровью вследствие увечья или болезни, полученных при исполнении обязанностей во время мобилизации, в военное время, при проведении других операций ВС РФ, а также лица, являющиеся ветеранами боевых действий.
Помимо этого, больше не действует возрастное ограничение для поступления на службу в УИС, включая первый раз. До этого предельный возраст для замещения должностей в системе составлял 40 лет.
Также закон позволяет заключать краткосрочные контракты до года для выполнения специальных или особых задач.
Накануне российский глава подписал закон о бесплатном поступлении в вузы для вдов участников СВО.