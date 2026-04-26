Немецкий концерн Mercedes продлил действие двух товарных знаков в РФ

Исключительное право на бренд Mercedes-Benz и его логотип, согласно документу, должно было закончиться в июле 2026 года. Однако в апреле концерн обратился в Роспатент с заявлением о продлении срока владения. Ведомство приняло положительное решение, продлив право на товарные знаки до июля 2036 года.