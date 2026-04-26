Немецкий концерн Mercedes продлил действие двух товарных знаков в РФ

Немецкий Mercedes-Benz продлил в России действие двух товарных знаков. Одним из них является фирменный логотип компании. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.
Исключительное право на бренд Mercedes-Benz и его логотип, согласно документу, должно было закончиться в июле 2026 года. Однако в апреле концерн обратился в Роспатент с заявлением о продлении срока владения. Ведомство приняло положительное решение, продлив право на товарные знаки до июля 2036 года.
В 2022 году немецкий концерн заявил о прекращении своей деятельности на российском рынке.
В последние месяцы зарубежные компании продолжают регистрировать товарные знаки в России. Среди них есть и модный дом Louis Vuitton. Напомним, что в 2022 году он также покинул российский рынок на фоне международной обстановки.