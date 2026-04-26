Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий концерн Mercedes продлил действие двух товарных знаков в РФ

Источник: Комсомольская правда

Немецкий Mercedes-Benz продлил в России действие двух товарных знаков. Одним из них является фирменный логотип компании. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

Исключительное право на бренд Mercedes-Benz и его логотип, согласно документу, должно было закончиться в июле 2026 года. Однако в апреле концерн обратился в Роспатент с заявлением о продлении срока владения. Ведомство приняло положительное решение, продлив право на товарные знаки до июля 2036 года.

В 2022 году немецкий концерн заявил о прекращении своей деятельности на российском рынке.

В последние месяцы зарубежные компании продолжают регистрировать товарные знаки в России. Среди них есть и модный дом Louis Vuitton. Напомним, что в 2022 году он также покинул российский рынок на фоне международной обстановки.