В Уэльсе открыли памятник одному из основателей комик-группы «Монти Пайтон»

Еще до окончания Оксфордского университета, где он изучал новейшую историю, Джонс начал писать сценарии к британским комедийным телепрограммам. Именно в Оксфорде он познакомился с другим будущим членом «Монти Пайтона» — Пейлином, а работа на телевидении свела его с выпускниками Кембриджа Грэмом Чепменом (1941−1989), Клизом и Айдлом, а также занимавшимся анимацией Гиллиамом. В 1969 году шесть комиков решили объединить усилия, создав новый формат юмористического шоу для первого телеканала Би-би-си. «Летающий цирк Монти Пайтона» с его абсурдистским юмором, запоминающимися образами, непристойностями и необычными переходами от одного скетча к другому приобрел огромную популярность в Великобритании, а со временем и культовый статус за ее пределами.