В Уэльсе открыли памятник одному из основателей комик-группы «Монти Пайтон»

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Статуя одного из основателей известного британского комедийного коллектива «Монти Пайтон» Терри Джонса, который умер в 2020 году в Лондоне в возрасте 77 лет, появилась на его родине в Уэльсе. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
По ее информации, тысячи человек собрались 25 апреля на набережной морского курорта Колуин-Бей, чтобы присутствовать на торжественной церемонии открытия памятника актеру, режиссеру и сценаристу, который стоял у истоков комик-группы. Среди тех, кто добрался в этот день до Уэльса, были еще два бывших члена «Монти Пайтон»: Майкл Пейлин и Терри Гиллиам.
Сам же памятник был создан скульптором Ником Элфиком и обошелся в ?120 тыс. Он изобразил Терри Джонса совершенно голым и играющим на клавишном музыкальном инструменте, взяв за основу соответствующий образ актера из абсурдного вставного номера «Голый органист». В таком обличье Джонс появился во втором сезоне телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона» (Monty Python’s Flying Circus, 1969−1974).
Средства на монумент поклонники творчества «питонов» собирали по всему миру. В кампании по привлечению средств приняли участие и два других ныне здравствующих участника «Монти Пайтон» — Джон Клиз и Эрик Айдл, а также такие актеры, как Эмма Томпсон и Стив Куган.
«Он был очень верным, забавным, светлым и умным. У него было так много добродетелей», — сказал во время церемонии открытия памятника Пейлин. После этого он вместе с Гиллиамом спел вместе с собравшимися песню Always Look on the Bright Side of Life из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону» (Life of Brian, 1979). Режиссером этого фильма выступил Джонс, а песня, звучащая в финальной сцене фильма, стала одним из самых узнаваемых номеров группы.
Культовые комики.
Джонс также выступил режиссером фильмов «Монти Пайтон и священный Грааль» (Monty Python And The Holy Grail, 1975) и «Смысл жизни по Монти Пайтону» (The Meaning of Life, 1983). Первая картина была снята в соавторстве с Гиллиамом. Джонс также был сценаристом всех трех фильмов и многих скетчей для телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона» (Monty Python’s Flying Circus, 1969−1974) и играл в большинстве из них. Наиболее узнаваемые персонажи Джонса — толстяк мистер Креозот в «Смысле жизни», Мэнди Коэн (мать пародирующего Иисуса Христа главного героя фильма) в «Житии Брайана», испанский кардинал-инквизитор в летном шлеме из скетчей «Монти Пайтон» и, конечно, голый органист.
Еще до окончания Оксфордского университета, где он изучал новейшую историю, Джонс начал писать сценарии к британским комедийным телепрограммам. Именно в Оксфорде он познакомился с другим будущим членом «Монти Пайтона» — Пейлином, а работа на телевидении свела его с выпускниками Кембриджа Грэмом Чепменом (1941−1989), Клизом и Айдлом, а также занимавшимся анимацией Гиллиамом. В 1969 году шесть комиков решили объединить усилия, создав новый формат юмористического шоу для первого телеканала Би-би-си. «Летающий цирк Монти Пайтона» с его абсурдистским юмором, запоминающимися образами, непристойностями и необычными переходами от одного скетча к другому приобрел огромную популярность в Великобритании, а со временем и культовый статус за ее пределами.
Телешоу перестало выходить в эфир вскоре после ухода Клиза, однако члены коллектива еще долго сотрудничали и вместе снялись в трех кинофильмах. Тем не менее коллектив как таковой прекратил свое существование, и бывшие «питоны» делали уже сольные карьеры. Джонс оставался востребован как сценарист и писатель, создававший как книги для детей, так и серьезные исследования по истории Средневековья. В 2015 году у Джонса диагностировали прогрессирующую афазию — тяжелое осложнение деменции (приобретенного слабоумия), при котором человек постепенно теряет способность говорить и понимать устную и письменную речь.