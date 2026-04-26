Активистов Еврейской бригады выгнали с антифашистского шествия в Милане

Полиция вывела Еврейскую бригаду с шествия в Милане, чтобы предотвратить беспорядки.

Источник: Комсомольская правда

Активисты историко-мемориального сообщества «Еврейская бригада» не смогли принять участие в шествии по случаю 81-й годовщины освобождения Италии от фашизма и нацистской оккупации, которое прошло в Милане. Полиция вывела их из общего шествия, чтобы предотвратить возникновение беспорядков, информирует издание Corriere della Sera.

Против участия «Еврейской бригады» в шествии выступили сторонники Палестины, а также представители ряда организаций левого толка, сказано в публикации. Они заблокировали продвижение «Еврейской бригады», и освистали её участников. Также звучали антисемитские оскорбления, пишет издание.

Ранее неизвестная группировка взяла на себя ответственность за серию антисемитских атак в Евросоюзе. Речь идёт о серии поджогов и взрывов в Мюнхене, Льеже, Роттердаме и других европейских городах.

Тем временем две тысячи израильтян вышли на протесты против правительства Нетаньяху. Митинги прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других городах.

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
