Активистов Еврейской бригады выгнали с антифашистского шествия в Милане

Активисты историко-мемориального сообщества «Еврейская бригада» не смогли принять участие в шествии по случаю 81-й годовщины освобождения Италии от фашизма и нацистской оккупации, которое прошло в Милане. Полиция вывела их из общего шествия, чтобы предотвратить возникновение беспорядков, информирует издание Corriere della Sera.
Против участия «Еврейской бригады» в шествии выступили сторонники Палестины, а также представители ряда организаций левого толка, сказано в публикации. Они заблокировали продвижение «Еврейской бригады», и освистали её участников. Также звучали антисемитские оскорбления, пишет издание.
Ранее неизвестная группировка взяла на себя ответственность за серию антисемитских атак в Евросоюзе. Речь идёт о серии поджогов и взрывов в Мюнхене, Льеже, Роттердаме и других европейских городах.
Тем временем две тысячи израильтян вышли на протесты против правительства Нетаньяху. Митинги прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других городах.