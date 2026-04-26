Группа Uma2rman отметила свое 22-летие концертом на «ВТБ арене»

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Концерт, посвященный 22-летию группы Uma2rman, состоялся в субботу на «ВТБ Арене», передает корреспондент ТАСС. В этот вечер на сцену также вышли артисты Soda Luv (Владислав Терентюк) и Антоха MC (Антон Кузнецов).
«Вместе с нашими слушателями мы очень хотим создать уютную, домашнюю атмосферу. Именно поэтому сегодня прозвучат все самые известные песни, но также и две новые композиции. Одна из них называется “Давай сбежим”, а вторая — “Не стой, танцуй”. Очень интересно наблюдать, как за эти 22 года поменялась аудитория. У нас абсолютный разброс по возрастам. По ощущениям, стало больше молодых людей. Классно, что они находят какие-то наши старые песни. Некоторые из них даже становятся трендами. Почему? Для меня это загадка, если честно. Но безумно приятно, что наши песни могут быть актуальны и интересны современному поколению», — поделился с журналистами солист и один из создателей группы Владимир Кристовский.
Вечер открыла композиция «Звезды». Клип на нее стал первым в мире, снятым в космосе, а главную роль в нем сыграл космонавт Сергей Корсаков, который присутствовал в зале. «На орбите он мужественно снимал кадры для нашего клипа», — напомнил Кристовский. Кроме того, часть видеоряда была отснята на Международной космической станции. Во время песни танцпол заполнился бумажными звездами, которые поклонники поднимали наверх.
Во время концерта также прозвучали хиты Uma2rman: «Проститься», «Ума Турман», «Ты ушла», «Кажется», «Камон», «В городе лето», «Папины дочки», «Поговори со мной», «Коромыслова башня», «Ночной дозор» и другие.
Песню «Прасковья» вышел исполнить рэпер Антоха MC. Он записал собственный кавер, который вошел во вторую часть трибьют-альбома «Звезды считают нас». Релиз собрал версии песен в исполнении российских рок- и поп-исполнителей. Так, свою версию «Романса» слушателям представил рэпер Soda Luv. «Пользуясь случаем, хочется сказать огромное спасибо всем нашим коллегам, кто поучаствовал в записи трибьют-альбома. Получилось невероятно», — поблагодарил Кристовский со сцены.
Завершился концерт новым ремиксом группы на песню «Ночной дозор», которая вышла 10 апреля 2026 года.
Группа Uma2rman основана в 2003 году в Нижнем Новгороде братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими. Известность коллективу принесли хиты «Прасковья», «Ума Турман», «Проститься» и другие.