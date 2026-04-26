Группа Uma2rman отметила свое 22-летие концертом на «ВТБ арене»

«Вместе с нашими слушателями мы очень хотим создать уютную, домашнюю атмосферу. Именно поэтому сегодня прозвучат все самые известные песни, но также и две новые композиции. Одна из них называется “Давай сбежим”, а вторая — “Не стой, танцуй”. Очень интересно наблюдать, как за эти 22 года поменялась аудитория. У нас абсолютный разброс по возрастам. По ощущениям, стало больше молодых людей. Классно, что они находят какие-то наши старые песни. Некоторые из них даже становятся трендами. Почему? Для меня это загадка, если честно. Но безумно приятно, что наши песни могут быть актуальны и интересны современному поколению», — поделился с журналистами солист и один из создателей группы Владимир Кристовский.