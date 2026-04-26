В Приморье за сутки поймали 32 мотоциклистов за нарушения ПДД

Полиция Приморья провела рейд против водителей мотоциклов и мопедов. Всего за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили и привлекли к ответственности 32 нарушителя на двух колесах. Причем некоторые из них оказались подростками — с ними разбирались вместе с родителями. Больше всего «письма счастья» получили мотоциклисты во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве и Уссурийске. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Основные нарушения байкеров — езда без документов или без обучения в автошколе, а также полное игнорирование защиты. В Госавтоинспекции напомнили: новичкам со стажем менее двух лет возить пассажиров запрещено. Тем, кто сел за руль без прав, грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. А вот для родителей, чей ребенок пойман на мотоцикле без прав, наказание может быть вовсе не денежным.
«В судебной практике применяется не только статья 5.35 КоАП РФ в отношении несовершеннолетних водителей, но и статья 151.2 УК РФ “Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего” — в отношении родителей», — предупредил начальник управления региональной Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Сбродов.
Передача мотоцикла или мопеда заведомо безправному водителю — штраф 30 тысяч рублей. Если у мотоцикла нет номеров — еще штраф до 800 рублей. А за езду без застегнутого шлема — 1,5 тысячи рублей. Полиция и Госавтоинспекция будут продолжать рейды.