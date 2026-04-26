В Хабаровском крае за сутки в двух ДТП пострадали два человека

В Хабаровском крае сбили пешехода и произошло столкновение авто.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 25 апреля 2026 года зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, среди происшествий — один наезд на пешехода и одно столкновение транспортных средств. Погибших нет.

За сутки в регионе выявлено 445 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 19 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 10 — в Хабаровске. Действия задержанных квалифицированы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст.264.1 УК РФ.

Также зафиксировано 20 случаев непредоставления преимущества пешеходам на переходах, в краевой столице таких нарушений — 11. Ещё 24 пешехода привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них шестеро — в Хабаровске.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасности.

Почта: red.habkp@phkp.ru