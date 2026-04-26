Правила поведения болельщиков на стадионах обновили

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях и список запрещенных к проносу на стадион предметов изменили в России. Это следует из постановления кабмина, с которым ознакомился ТАСС.
Документ содержит несколько десятков изменений в правила, действующие с 2014 года, однако базовые требования к поведению людей на спортивных объектах не изменились: запрещены алкоголь, опасные и громоздкие предметы (кроме согласованных с организаторами), пропаганда насилия и нетерпимости, спекуляция билетами и так далее. Но есть ряд нововведений.
В частности, добавлена обязанность предоставлять для осмотра транспортное средство. Установлен запрет на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности, если они не предназначены для маломобильных граждан, а также на беспилотники, кроме как по согласованию с организаторами. Добавлен пункт, что болельщикам запрещено «забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, деревья, расположенные на территории мест проведения официальных спортивных соревнований».
Как и раньше, запрещены напитки в стеклянной и жестяной таре, а объем пластиковой тары ограничен 0,5 л, но добавлено примечание, что «общий объем напитков на одно лицо не должен превышать 1 литра».
Внесены некоторые уточнения по размерам древков для баннеров, которые можно использовать на фанатском секторе без дополнительного согласования. По-прежнему флаги и баннеры должны не превышать размеров 2 на 1,5 м, при этом добавлена формулировка, что несколько таких полотен, «образующих единое средство поддержки», будут считаться нарушением.
В правила внесены и несколько других точечных изменений, в том числе чисто технических — так, например, «туалетные комнаты (кабинки)» переименованы в «санитарные узлы».