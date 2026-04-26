В США назвали две категории граждан, которым могут отказать в получении заветной грин-карты

NYT: критикам Израиля или сторонникам Палестины могут отказать в грин-карте.

Источник: Комсомольская правда

Критикующие Израиль или выражающие поддержку Палестине могут быть лишены права на получение грин-карты. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на материалы Минбезопасности США.

«Согласно новым указаниям администрации Трампа, иммигрантам теперь могут отказать в выдаче грин-карты за выражение политических взглядов», — говорится в сообщении издания.

Речь идет о материалах, которые в прошлом месяце разослали сотрудникам иммиграционной службы США (CIS), входящей в структуру МВБ. Ведомство рассматривает заявления на грин-карты и другие формы легального статуса.

Накануне только один иностранец получил «золотую карту» Дональда Трампа.

На днях президент США показал, как выглядит заветная «золотая карта» за $5 млн — она дает иностранцам возможность стать гражданами США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше