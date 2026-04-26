«Не контролирует меня»: Брухунова назвала плюсы брака с Петросяном

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отдыхает с подругами в Турции. В соцсети она делится фото местных ресторанов и достопримечательностей.
В комментариях подписчики поинтересовались: не муж ли устроил ей это путешествие. Брухунова отметила, что ее супруг не имеет к ее поездке никакого отношения. Она подчеркнула, что является самостоятельной женщиной, и сама решает, как ей жить и что делать.
Жена Петросяна призналась, что преимущества брака со зрелым мужчиной — это отсутствие контроля с его стороны и взаимопонимание.
— Слава Богу, я вышла замуж за взрослого мужчину, который не контролирует меня и дает возможность радоваться каждому дню, — написала Брухунова.
Татьяна Брухунова показала подарок от супруга, сделанный на День святого Валентина — золотые винтажные настольные часы Cartier.
4 октября 2025 года СМИ сообщили, что Татьяна Брухунова вместе с детьми отправилась во второй отпуск за месяц: жена Петросяна выехала из Москвы в Плес на четырехпалубном теплоходе класса люкс, на борту которого имеются ресторан, бар, фитнес-зал и библиотека.