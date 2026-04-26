В Хабаровске 26 апреля воздух прогреется до +13°С

В Хабаровском крае 26 апреля 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от −2 до 0 градусов, днём столбик термометра поднимется до +11…+13 градусов. Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью 4−10 метров в секунду.
В южных районах края синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночные температуры здесь составят от −4 до +1 градуса, дневные — от +9 до +14 градусов. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. В центральных районах также пройдёт небольшой дождь, однако в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах днём существенных осадков не ожидается. Температура ночью от −7 до +1 градуса, днём от +5 до +12 градусов, ветер восточных направлений 3−10 метров в секунду.
На севере региона существенных осадков не предвидится. Ночные температуры составят от −10 до −2 градусов, дневные — от +2 до +11 градусов. Ветер восточных направлений 4−10 метров в секунду.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru