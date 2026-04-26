C Байконура стартовала ракета «Союз»

По информации «Роскосмоса» в их Telegram-канале, все технические работы прошли в штатном режиме. В частности:
- выведение корабля на заданную орбиту;
- его отделение от третьей ступени ракеты;
- раскрытие антенн и панелей солнечных батарей.
«Стыковка грузовика с МКС ожидается 28 апреля в 03:01 по московскому времени», — говорится в сообщении.
По программе 95-й миссии снабжения МКС «Прогресс» доставит на орбиту:
- около 2,5 т грузов, среди них 700 кг топлива для дозаправки станции;
- 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы МКС.
Кроме того, корабль доставит к МКС 1 348 кг сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции, в том числе новый скафандр «Орлан-МКС» № 8.