В Хабаровском крае за сутки потушили 12 пожаров и 3 пала травы

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 12 техногенных пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. Также зафиксированы три возгорания сухой растительности. Погибших и пострадавших нет.
На территории 12 муниципальных образований края продолжает действовать особый противопожарный режим. В перечне — городские округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Бикинский, Вяземский, Ванинский, Советско-Гаванский, Солнечный муниципальные округа, а также Амурский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасательные подразделения привлекались дважды. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ спасатели МЧС России привлекались один раз.
В Хабаровске сегодня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, температура воздуха от +12 до +14 градусов. МЧС России желает всем прожить день в безопасности.
