В Хабаровском крае за сутки потушили 12 пожаров и 3 пала травы

На территории 12 муниципальных образований края продолжает действовать особый противопожарный режим. В перечне — городские округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Бикинский, Вяземский, Ванинский, Советско-Гаванский, Солнечный муниципальные округа, а также Амурский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасательные подразделения привлекались дважды. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ спасатели МЧС России привлекались один раз.