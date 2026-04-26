Проект стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока представили в Госдуме

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков представил на парламентских слушаниях в Государственной Думе стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ разрабатывается по поручению президента, данного по итогам X Восточного экономического форума в сентябре 2025 года. Разработкой документа занимается «Востокгосплан» совместно с Минвостокразвития России. Главная особенность стратегии — она создается в диалоге с людьми. Свое предложение до 31 мая 2026 года может внести любой желающий на сайте: dfostrategy.vostokgosplan.ru/proposals. По словам вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, стратегия должна стать инструментом, который позволяет повышать эффективность работы и прежде всего улучшать жизнь людей. Цель Стратегии до 2036 года — формирование высокотехнологичной диверсифицированной экономики и развитие современной инфраструктуры, создающих условия для устойчивого роста населения и обеспечения ключевой роли ДФО в кооперации со странами АТР. Стратегия структурирована по 5 задачам: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей и климатическая адаптация. «По ключевым индикаторам экономического развития Дальний Восток на протяжении последнего десятилетия опередил среднероссийскую динамику. Однако накопленное инфраструктурное отставание, объективные природные условия продолжают влиять на качество жизни на Дальнем Востоке. Поэтому вся наша работа и новый стратегический документ направлены на преодоление этих ограничений, на преодоление этих вызовов. Ключевые ориентиры нового этапа — формирование экономики будущего с кардинальным улучшением среды для жизни, подготовка востребованных кадров, реализация высокотехнологичных проектов», — отметил Алексей Чекунков. В проработке стратегии участвуют федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации, регионы ДФО. В соответствии с поручением председателя правительства проект стратегии должен быть внесен в правительство Российской Федерации до 15 июля 2026 года. Хабаровский край представил ключевые положения в проект стратегии 13 апреля в ходе стратсессии под руководством губернатора Дмитрия Демешина. Одна из главных инициатив края — закрепление за субъектами ДФО четких экономических специализаций на основе кластерного подхода. Хабаровский край готов развивать микроэлектронику, производство полупроводников и чипов, сборочные производства легковых автомобилей, стекольную промышленность. Также регион предложил включить в стратегию мощные межрегиональные проекты, в том числе программу судоходства на реке Амур. Среди других ключевых направлений — развитие туризма, острова Большой Уссурийский, повышение производительности труда за счет роботизации и искусственного интеллекта. Отдельный блок посвящен молодежи: предлагается создать молодежные поселки нового типа при промышленных центрах, формировать условия для закрепления молодых семей.