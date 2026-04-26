ЦАХАЛ заявил о поражении объектов Хезболлы на юге Ливана

«ЦАХАЛ поразила террористическую инфраструктуру “Хезболлы” на юге Ливана, которая использовалась в военных целях», — сказано в распространённом израильским военным ведомством релизе.
По утверждению ЦАХАЛ, поражённые объекты использовались Хезболлой в процессе атак на гражданское население Израиля.
Накануне сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным ЦАХАЛ — нанести новые мощные удары по территории Ливана.
Ранее Израиль обвинил ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня.
При этом Генштаб Израиля заявил, что продолжит бить по «Хезболле» в Ливане без остановки ради безопасности жителей севера страны.