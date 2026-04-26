Эксперт Батанов: ликвидаторы аварии в Чернобыле поначалу не любили роботов

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС первое время отрицательно относились к роботам из-за того, что им приходилось вытаскивать поломанную технику и получать дополнительную дозу облучения. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник — главный конструктор Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники, ликвидатор Чернобыльской катастрофы кандидат технических наук Александр Батанов.
«Отношение к роботам у ликвидаторов было непростое. Машины привозили, они ломались, а вытаскивать их приходилось людям, которые получали дозы еще и за спасение техники. Поэтому у ликвидаторов была жесткая реакция: “Опять роботы? Опять нам их спасать?”, — сказал он.
Батанов подчеркнул, что среди отправляемых для ликвидации катастрофы роботов не было сразу идеального решения. Он отметил, что все разработки приходилось испытывать «сразу в деле».
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.
Полный текст интервью будет опубликован в 7:00 мск.