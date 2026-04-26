В Приморье стартуют массовые рейды по поиску пьяных водителей

За управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Повторное нарушение влечёт уголовную ответственность: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, автомобиль злостного нарушителя может быть конфискован в пользу государства.