В Приморье стартуют массовые рейды по поиску пьяных водителей

Госавтоинспекция Приморского края переходит на усиленный режим работы. На дороги выведут максимальное количество нарядов ДПС. Причина — тревожная статистика: число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения выросло на 15,7%, количество погибших — на 18,4%, а раненых — на 60,4%.
Рейды будут проходить ежедневно и в разное время суток. Особое внимание уделят вечерним и ночным часам, выходным и праздничным дням, когда риск выезда нетрезвых водителей наиболее высок. Госавтоинспекция также усилит контроль на трассах и в местах массового отдыха.
За управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Повторное нарушение влечёт уголовную ответственность: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, автомобиль злостного нарушителя может быть конфискован в пользу государства.
В ведомстве подчеркнули, что ужесточение наказания и массовые проверки призваны снизить аварийность с участием нетрезвых водителей.