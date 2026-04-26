Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье стартуют массовые рейды по поиску пьяных водителей

За год число аварий с участием нетрезвых выросло на 16%, погибших на 18%, раненых 60%

Источник: Аргументы и факты

Госавтоинспекция Приморского края переходит на усиленный режим работы. На дороги выведут максимальное количество нарядов ДПС. Причина — тревожная статистика: число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения выросло на 15,7%, количество погибших — на 18,4%, а раненых — на 60,4%.

Рейды будут проходить ежедневно и в разное время суток. Особое внимание уделят вечерним и ночным часам, выходным и праздничным дням, когда риск выезда нетрезвых водителей наиболее высок. Госавтоинспекция также усилит контроль на трассах и в местах массового отдыха.

За управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Повторное нарушение влечёт уголовную ответственность: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, автомобиль злостного нарушителя может быть конфискован в пользу государства.

В ведомстве подчеркнули, что ужесточение наказания и массовые проверки призваны снизить аварийность с участием нетрезвых водителей.