Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске женщина погибла, спрыгнув с виадука на проспекте

В Хабаровске водитель Honda скрылся с места смертельного ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске 26 апреля 2026 года на проспекте 60 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, рано утром в районе торгового центра «Юбилейный» женщина 1965 года рождения спрыгнула с виадука на проезжую часть непосредственно перед близко идущим автомобилем Honda Accord. Водитель легковой машины двигался со стороны улицы Большой в сторону Южного микрорайона.

После наезда мужчина оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся. Позднее он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Пешеход от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время на участке работают наряды городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Личность водителя и пострадавшей уточняются. Движение по проспекту 60 лет Октября в районе происшествия может быть временно затруднено.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru