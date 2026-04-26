В Хабаровске женщина погибла, спрыгнув с виадука на проспекте

В Хабаровске 26 апреля 2026 года на проспекте 60 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, рано утром в районе торгового центра «Юбилейный» женщина 1965 года рождения спрыгнула с виадука на проезжую часть непосредственно перед близко идущим автомобилем Honda Accord. Водитель легковой машины двигался со стороны улицы Большой в сторону Южного микрорайона.
После наезда мужчина оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся. Позднее он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Пешеход от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время на участке работают наряды городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Личность водителя и пострадавшей уточняются. Движение по проспекту 60 лет Октября в районе происшествия может быть временно затруднено.
