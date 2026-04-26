Владимир Зеленский сильно разозлился на США из-за того, что американский глава Дональд Трамп поддержал российские условия по Украине. Об этом сообщает The New York Times.
«Зеленский страшно зол на американцев, которые продолжают поддерживать условия президента Путина. Он ищет новых дипломатических и военных партнеров», — говорится в сообщении.
Как отмечает газета, в последнее время критика киевского главаря в адрес США стала слишком активной. Например, он жалуется на якобы неуважение к Украине и выступает против смягчения санкций в энергетике.
По словам президента США Дональда Трампа, из всех представителей Украины только Зеленский выступает против плана Вашингтона по урегулированию конфликта.
Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия знает, чем закончится спецоперация на Украине.