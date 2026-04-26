Онищенко назвал основные смертоносные болезни на ближайшие пять лет

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп будут основными смертоносными болезнями в ближайшие пять лет. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет. У гриппа меняются штаммы — это грипп А и Б, но грипп будет на первом месте», — сказал он.
При этом гриппозная инфекция эскалирует развитие кардиологических заболеваний и дает осложнения.
Онищенко заверил, что за 20 лет перечень болезней с высокой смертностью не изменился. Эпидемиолог добавил, что даже во время распространения COVID-19 грипп наносил не меньше вреда. По его словам, COVID-19 даже помогал меньше болеть гриппом, потому что власти начали вводить ограничительные меры по нераспространению инфекции.
«А появление каких-то новых инфекций. Сейчас мы говорим об оспе обезьян — она уже зашла в человеческую популяцию. Но на первом месте холера: еще седьмая пандемия не закончилась, которая в 1960-м году была, но для нашей страны она, слава богу, малоактуальна», — резюмировал Онищенко.