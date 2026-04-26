В России изменили правила поведения на стадионах: что запретили болельщикам

Источник: Комсомольская правда

Правительство изменило правила поведения болельщиков на спортивных соревнованиях. Также обновлен перечень запрещенных к проносу на стадион предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.

Новые правила обязывают зрителей предоставлять транспорт для досмотра. Запрещены электросамокаты (кроме нужных маломобильным гражданам) и беспилотники без разрешения организаторов. Также болельщикам нельзя залезать на ограждения, парапеты, освещение, мачты, конструкции и деревья на стадионах.

Уточнены размеры древков для баннеров на фанатском секторе без дополнительного согласования. Максимальный размер флага или баннера остался 2 на 1,5 м. Но несколько таких полотен, «образующих единое средство поддержки», теперь запрещены.

Ранее московский «Локомотив» оштрафовали на 50 тыс. рублей за кричалку «Зенит» — позор российского футбола" на домашнем матче 26-го тура Мир РПЛ.