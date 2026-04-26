Стали известны законы, вступающие в силу в России с 1 мая

С 22 мая уточняются правила назначения и продления единого пособия. Согласно изменениям, право на выплату предоставляется нуждающимся беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет при условии, что они являются гражданами РФ и постоянно проживают в России в статусе гражданина не менее пяти лет. Требование о пятилетнем сроке не распространяется на граждан, приобретших гражданство по рождению, в результате признания, в результате приема в гражданство и имеющих статус участника госпрограммы по переселению, а также на участников СВО, членов их семей и ветеранов боевых действий.