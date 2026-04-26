Летом 2026 года россияне будут больше работать и меньше отдыхать: вот с чем это связано

Россиянам придётся больше работать и меньше отдыхать летом 2026 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие подсчёты озвучила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней. В прошлом году летом россияне отдыхали дольше на 2 дня — 29 дней, соответственно и работали меньше — 63 дня», — цитирует эксперта ТАСС.
Напомним, рабочая неделя, которая начнётся в понедельник 27 апреля, будет четырёхдневной. Россияне будут работать 27, 28, 29 и 30 апреля. После этого их ожидает трёхдневный отдых. Кроме того, предпраздничный рабочий день 30 апреля предполагается сделать сокращённым. В этот день работать предстоит на час меньше, чем обычно.
Также россиян ждут трехдневные выходные в начале лета.
