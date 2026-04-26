В Хабаровске открыли памятник погибшим лётчикам 18-й гвардейской бригады

В Хабаровске в сквере «Восточный» состоялось торжественное открытие памятника, посвящённого погибшим лётчикам 18-й гвардейской бригады армейской авиации. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В церемонии приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, руководитель хабаровского филиала фонда «Защитники Отечества» Алёна Чаплыгина, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Евгений Солоненко, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора отец Георгий, представители командования 18-й гвардейской бригады армейской авиации и родственники лётчиков.
18-я гвардейская бригада ведёт свою историю с 2010 года. Сегодня она активно участвует в жизни региона: ведёт разведку погоды для предотвращения возгораний и паводков, осуществляет поиск и эвакуацию экипажей, терпящих бедствие, готовит лётчиков и технику к учебно-тренировочным и боевым полётам.
«Задачи и направления работы гвардейской бригады во все времена стояли самые сложные, требующие от личного состава героизма и отваги. Сегодня, в непростое для страны время, задачи бригады обрели особый смысл. В ходе специальной военной операции наши лётчики уходили на боевые задания. Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин — это настоящие патриоты своей страны. Отдельные слова благодарности — ветеранам. Пусть этот памятник станет символом признания заслуг не только погибших, но и всех, кто служит в гвардейской бригаде», — сказал Сергей Кравчук.
