Сплести можно даже пейзаж: в Хабаровске открылась «Вологодчина кружевная»

С работами именитых мастеров можно ознакомиться в Гродековском музее.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске открылась выставка Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В Гродековском музее один из самых узнаваемых брендов рукоделия страны представлен аксессуарами, одеждой, предметами быта и панно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Экспонаты выставки «Вологодчина кружевная» (6+) уже побывали в Иране, Таджикистане, Казахстане, Китае и многих городах России. В том числе — на международной выставке «Россия» (12+) на ВДНХ, где представляли культурное достояние региона.

Как рассказали на открытии выставки, с момента своего зарождения искусство плетения практически не изменилось. Как и пару веков назад, современные мастерицы пользуются коклюшками и не стремятся механизировать творческий процесс. Такой подход ценят и туристы, и эксперты. Именно витиеватые узоры стали прочно ассоциироваться с русским севером.